GroenLinks: overwinning voor democratie

Het besluit van het kabinet om de afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen is ,,een overwinning voor de democratie”. Dat stelt Jesse Klaver van GroenLinks. ,,Eindelijk ziet dit kabinet in dat afschaffen dividendbelasting niet heilig is. Totale waanzin dat één bedrijf een jaar lang het kabinet gegijzeld hield.”

Premier Mark Rutte maakte het besluit vrijdag na de ministerraad bekend. Het kabinet gaat het hele pakket maatregelen voor het bedrijfsleven heroverwegen. Eerder op de dag maakte Unilever bekend het hoofdkantoor niet naar Rotterdam te verhuizen. ,,Dat is een relevant gegeven”, zei Rutte.