Rotterdam respecteert besluit Unilever

Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders is teleurgesteld over het besluit van Unilever om voorlopig af te zien van een verhuizing van het Londense hoofdkantoor naar de Maasstad.

,,We hadden het graag anders gezien. We begrijpen wel de complexe situatie waarin het bedrijf zit en respecteren het besluit tot uitstel van de herstructurering”, aldus wethouder Barbara Kathmann (Economie). ,,We wachten de vervolgstappen van Unilever af en gaan door met de vruchtbare samenwerking met de Unilever-tak in Rotterdam.”

In maart, toen het nieuws over de geplande verhuizing bekend werd, noemde burgemeester Ahmed Aboutaleb dat nog een geweldige opsteker voor Nederland en Rotterdam. ,,Ik denk dat het niet alleen om het fiscale klimaat gaat, maar dat Rotterdam vooral een plek is waar het goed zaken doen is”, zei de burgemeester destijds.