Verdachte prostitutiemoorden weer onderzocht

Sjonny W. (45), die wordt verdacht van de moord op drie prostituees, gaat ruim een jaar nadat hij al persoonlijkheidsonderzoeken had ondergaan alsnog voor observatie naar het Pieter Baan Centrum (PBC). Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald.

De beslissing volgde op een appel dat het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag instelde, nadat de onderzoeksrechter het verzoek had afgewezen. Advocaat Nancy Dekens betichtte het OM van tijdrekken, ,,in de hoop op een doorbraak” in het onderzoek. Maar de rechtbank noemde de verdenkingen tegen W. zo ernstig, dat een opname is gerechtvaardigd.

W. werd vorig jaar juni opgepakt op verdenking van de moord op Sabrina Oosterbeek (30), die in maart 2017 spoorloos verdween en nog steeds is vermist. Gaandeweg het onderzoek werd W. ook gekoppeld aan de moorden op de eveneens 30-jarige Roemeense Mirela Mos (in 2004) en de 26-jarige Monique Roossien (in 2003).

Door de beslissing W. in het PBC te observeren loopt zijn strafzaak maandenlange vertraging op. De wachttijd voor plaatsing bedraagt momenteel een half jaar, bleek vrijdagochtend tijdens de zesde inleidende zitting. W. zit al bijna anderhalf jaar in voorarrest. De behandeling van zijn zaak was komend voorjaar voorzien.

In afwachting van zijn opname blijft W. ook de komende maanden achter slot en grendel, besliste de rechtbank zeer tegen de zin van zijn andere advocaat Maarten Pijnenburg. Hij benadrukte dat ,,er nauwelijks iets ligt tegen mijn cliënt” en wees als voorbeeld onder meer op een zoektocht naar het lichaam van Oosterbeek in de rivier de Gaasp. Die werd ingesteld op aanwijzing van een als getuige naar voren gestapte medegedetineerde van W. ,,Er is daar niets, maar dan ook niets gevonden”, zei de strafpleiter.

Zijn cliënt, die nog niets heeft verklaard, liet zichzelf opnieuw niet zien. De zaak gaat 20 december verder.