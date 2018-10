Verdeelde coalitie prijst klimaatplannen

De regeringspartijen zijn ingenomen met de klimaatplannen van het kabinet. Maar D66 en de ChristenUnie zien vooral daadkracht en vaart, terwijl VVD en CDA daarin realiteitszin en voorzichtigheid lezen.

Minister Eric Wiebes (Klimaat) deed uit de doeken wat het kabinet wil met de voorstellen van de bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties die onderhandelen over het klimaatakkoord. Carla Dik-Faber van de ChristenUnie vindt dat Wiebes ,,duidelijk koers” kiest. ,,Daarmee nemen we verantwoordelijkheid voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.”

Haar D66-collega Rob Jetten is tevreden dat ,,we niet langs de zijlijn blijven staan”. Actie was nu geboden, ook al hadden coalitiepartners CDA en VVD hun reserves, want ,,de opwarming van de aarde wacht niet op de ideale politieke omstandigheden”.

Kamerlid Agnes Mulder (CDA) is ,,tevreden dat de plannen van de klimaattafels op een aantal punten zijn bijgestuurd. Dat biedt een realistisch kader.” Volgens Mulder moeten de plannen ,,voor iedereen draagbaar, haalbaar en betaalbaar” zijn, volgens VVD’er Dilan Yesilgöz ,,behapbaar”. ,,Goed dat het kabinet de tafels daarvoor richting geeft.”

Wiebes stemde de linkse oppositie niet tevreden. GroenLinkser Tom van der Lee vindt de plannen vooral te weinig concreet. Daardoor lijken ze ,,onvoldoende om de klimaatdoelen te halen”.