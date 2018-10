Vijf mannen van ‘liquidatiebende’ langer vast

Vijf mannen die dinsdag in Nieuwegein, Utrecht, Vianen en Tiel werden opgepakt, blijven langer vast. Ze zijn aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie die zich onder meer met liquidaties bezighoudt, meldt het Openbaar Ministerie (OM). Er waren tientallen agenten betrokken bij de acties in de vier plaatsen.

De rechter-commissaris heeft vrijdag bepaald dat de vijf in ieder geval veertien dagen in bewaring zijn gesteld. De verdachten zitten in beperking, wat betekent dat ze geen contact mogen hebben met de buitenwereld.

Over de andere twee mannen die ook werden opgepakt, wil een woordvoerster van het OM helemaal niets zeggen. De zeven mannen variƫren in de leeftijd van 25 tot 46 jaar.

Volgens De Telegraaf was het een actie tegen de zogenoemde mocro-maffia, maar dat willen de politie en het OM niet bevestigen. De krant meldt dat in de regio waarin de politie de invallen heeft gedaan veel familie woont van Ridouan T. uit Vianen. T. staat op de nationale opsporingslijst, omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een reeks liquidaties in het criminele circuit in Nederland.