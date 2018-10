‘Ben je oké?’ om uitgaan gezellig te houden

Festivals, poppodia en clubs slaan de handen ineen om ongewenst seksueel gedrag te voorkomen. Ze starten daarom zaterdag de campagne Ben je oké? Zo willen ze uitgaan ‘leuk, los, vrij en veilig’ houden. Want dat is de insteek: uitgaan en feesten zijn iets leuks, op plekken waar je je nergens zorgen over zou moeten maken.

De boodschap is: Zie je ongewenst seksueel gedrag? Vraag dan aan degene die het overkomt: Ben je oké? Op de campagnewebsite www.benjeoke.nl staan filmpjes met tips en zijn foto’s te uploaden waarmee je laat zien dat je veilig uitgaan belangrijk vindt. Doel is om breed te laten weten dat het oké is om ongewenst seksueel gedrag te bespreken.

De campagne is een initiatief van Rutgers (kenniscentrum seksualiteit) samen met de verenigde poppodia en festivals (VNPF), Celebrate Safe (platform voor veilig uitgaan) en No Thanx! (dat aandacht vraagt voor seksuele intimidatie tijdens het stappen).