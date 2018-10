D66 op zoek naar opvolger Pechtold

D66 moet op zoek naar een opvolger voor voorman Alexander Pechtold. En gauw ook, want Pechtold vertrekt dinsdag al uit de Tweede Kamer. Toch kan de partij, die geen onbetwiste kroonprins lijkt te tellen, mogelijk wat meer tijd nemen voor de keuze van de echte nieuwe leider.

De Kamerfractie telt voldoende ,,ervaren mensen”, maar ook ,,jong talent” dat het stokje van Pechtold kan overnemen, zegt de afzwaaiende D66-leider zelf. De namen van Kees Verhoeven en Sjoerd Sjoerdsma doen aan het Binnenhof al langer de ronde. Zij zitten al respectievelijk acht en zes jaar in de Kamer, kennen het klappen van de zweep en liepen zich ook al warm als campagneleider.

Die positie, vaker een springplank naar het partijleiderschap, is nu Jan Paternotte toebedeeld. Paternotte is ambitieus, maar loopt pas anderhalf jaar rond in Den Haag. Datzelfde geldt voor een andere dertiger, die geldt als de grootste belofte van de partij: Rob Jetten.

Als een gooi naar het fractievoorzitterschap voor Jetten en Paternotte te vroeg komt, komt de fractie misschien bij Verhoeven of Sjoerdsma uit. Verhoeven had wel wat voor D66 ongemakkelijke onderwerpen onder zijn hoede, die hem mogelijk in de weg zitten. Sjoerdsma heeft zich vooralsnog vooral bewezen op zijn vertrouwde terrein, het buitenlandbeleid.

Ook een generatiegenoot, financieel specialist Steven van Weyenberg, is een ervaren Kamerlid maar misschien niet breed genoeg onderlegd. Datzelfde lijkt te gelden voor een populair en bekend gezicht als zorgwoordvoerder Pia Dijkstra.

De D66-fractie kan het zich wellicht wat gemakkelijker maken bij de keuze van een nieuwe fractievoorzitter. Het kan helpen om die niet meteen ook op het schild te hijsen als nieuwe partijleider. Pechtold was het allebei, maar dat hoeft niet per se. De nieuwe fractievoorzitter zou zich in de Tweede Kamer kunnen bewijzen, en pas bij nieuwe verkiezingen opgaan voor het partijleiderschap tegen bijvoorbeeld concurrenten als vicepremier Kajsa Ollongren of de populaire minister Sigrid Kaag.

In dat geval kiest de fractie dinsdag misschien niet meer dan een tussenpaus.