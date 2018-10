D66-voorman Pechtold maakt aftreden bekend

D66-voorman Alexander Pechtold stopt ermee. Hij vertrekt als voorzitter van de fractie in de Tweede Kamer. De fractie zal dinsdag een opvolger kiezen, maakte Pechtold bekend op het najaarscongres van zijn partij in Den Bosch.

Het is tijd voor nieuw leiderschap, zo zei hij. Pechtold is sinds 2006 de politiek leider van de partij, en boekte grote successen. Maar zijn imago liep schade op door perikelen in de privésfeer. Ook doet zijn partij, sinds vorig jaar een van de vier coalitiepartners, het inmiddels slecht in de peilingen.

,,Vandaag eindigt het. Hier op ons congres in Den Bosch stap ik van het podium af. Na 12,5 jaar maak ik als partijleider de balans op en concludeer ik: ik heb alles gegeven, we hebben er alles uitgehaald. Het is tijd voor nieuw leiderschap.”

Volgens hem heeft hij in maart de knoop doorgehakt. Daarbij zouden persoonlijke aanvallen geen rol hebben gespeeld. ,,Er is altijd gedoe.”

,,Ik had mezelf tot doel gesteld de partij weer terug te krijgen in een kabinet, daar waar we de invloed van onze kiezers het beste kunnen aanwenden. Nu zit D66 weer in een kabinet met partners waar we goed zaken mee kunnen doen. We vinden compromissen en dat is een bijna een zeldzaamheid in de huidige politiek.”

Wat betreft zijn opvolger, erkent Pechtold zijn voorkeuren te hebben. Maar daar wil hij niets over loslaten. ,,Dat is helemaal aan de fractie. Ze hebben de komende dagen om daar onderling over te praten.” De bedoeling is dat zij dinsdag de nieuwe fractieleider naar voren schuiven. Volgens hem zitten er voldoende ,,ervaren mensen” maar ook ,,jong talent” in de fractie.