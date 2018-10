Donorkind wil gegevens donor van ziekenhuis

Een donorkind en haar moeder willen dat Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem gegevens vrijgeeft van de donor. Het ziekenhuis wordt daarom voor de rechter gedaagd. Het ziekenhuis bevestigt berichtgeving van die strekking in het AD.

De donor was eerst niet anoniem, maar hij veranderde zijn status in 2004 alsnog naar anoniem, waardoor de vrouwen nu geen contact met hem kunnen opnemen. Die statusverandering kon toen de wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting werd ingevoerd. Daarin werd bepaald dat anoniem doneren van sperma niet meer mogelijk was. Maar mannen die niet anoniem zaad hadden gedoneerd mochten op dat moment wel van status veranderen en aangeven of ze alsnog anoniem wilden worden. De ouders en kinderen van deze donoren zijn hiervan niet op de hoogte gebracht.

De moeder en haar dochter willen nu dat het ziekenhuis de gegevens wel verstrekt. Het ziekenhuis mag dat officieel niet doen.