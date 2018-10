Nederland organiseert conferentie tegen tabak

Nederland organiseert een wereldwijde conferentie van de Wereldgezondheidsorganisatie tegen tabak. Die wordt in 2020 gehouden in een nog te bepalen stad. Dat is zaterdag bekendgemaakt in Genève tijdens de sluitingsceremonie van de 8e Conference of the Parties (COP) van het zogeheten WHO-FCTC-verdrag. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft het initiatief genomen om de conferentie naar Nederland te halen.

Blokhuis: ,,Zo’n tweehonderd landen en organisaties komen op deze conferentie samen om de invloed van de tabaksindustrie in te dammen, roken wereldwijd te ontmoedigen en bijvoorbeeld de schade van tabak voor het milieu zoveel mogelijk te beperken. Dat is natuurlijk heel belangrijk werk waar ik namens Nederland volop mijn schouders onder zet. Het is heel goed nieuws dat wij het volgende gastland zijn. Ook daarmee brengen we de rookvrije generatie een stap dichterbij. Zowel in Nederland als wereldwijd.”

Als locatie wordt gedacht aan Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht.