Oud-journalist Eef Brouwers (79) overleden

Voormalig journalist en oud-topman van de Rijksvoorlichtingsdienst Eef Brouwers is overleden op 79-jarige leeftijd. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Brouwers was hoofdredacteur van de voorloper van die krant, het Nieuwsblad van het Noorden, van 1977 tot 1982.

De in Zwolle geboren Brouwers begon zijn carrière als schrijvend journalist in Groningen. Daarna werd hij landelijk bekend als nieuwslezer bij het NOS Journaal en als presentator bij NOS Studio Sport.

In 1983 zette hij een streep onder de journalistiek en werd hoofd voorlichting bij Philips, tot 1995. Vanaf dat jaar tot 2004 was Brouwers directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst. Als woordvoerder van zowel premier als koninklijk huis kreeg hij in die periode te maken met de ophef rondom Jorge Zorreguieta, prinses Mabel en prinses Margarita.

In de aanloop naar het Europees kampioenschap voetbal in Portugal van 2004 was Brouwers media-adviseur het Nederlands voetbalelftal.