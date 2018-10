Politie rolt drugslab in Sittard op

De politie heeft in Sittard op een bedrijventerrein een groot drugslaboratorium ontdekt in een loods. In de loods bevond zich 400 liter vloeistof voor het maken van 760 kilo amfetamine, zei een woordvoerder van de landelijke politie na een bericht hierover van 1Limburg.

Verder werden nog bijna 600 liter zoutzuur en 200 kilo grondstoffen gevonden die ook worden gebruikt voor het maken drugs.

De politie heeft een 44-jarige man uit Waardenburg (Gelderland) aangehouden en een 42-jarige inwoner uit het Gelderse Buren.