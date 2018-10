Rutte: aftreden Pechtold groot verlies

Het aangekondigde vertrek van Alexander Pechtold als fractievoorzitter van D66 is ,,een groot verlies voor zijn partij en voor de Nederlandse politiek. Maar ik zal hem ook persoonlijk erg gaan missen.” Dat zegt premier Mark Rutte in reactie op de aankondiging van Pechtold tijdens het congres van zijn partij in Den Bosch.

Rutte noemt Pechtold ,,een uitstekend debater, die houdt van het politieke handwerk”, ,,een hartstochtelijk verdediger van de democratie” en ,,iemand met wie je altijd zaken kunt doen”.

,,Met Alexander Pechtold kun je op één dag een scherp debat voeren, zaken doen én ongelooflijk lachen. Dat is een zeldzame combinatie in de politiek. Wat ik in hem bewonder, is dat hij altijd weer zoekt naar oplossingen die goed zijn voor het land. Dat deed hij als grondlegger en steunpilaar van dit kabinet, maar ook eerder als lid van de oppositie”, aldus Rutte. Hij wenst de vertrekkende D66-voorman ,,alle goeds voor de toekomst”.