Twee doden door zwaar ongeval op de A44

Op de A44 richting Amsterdam zijn twee mensen omgekomen door een groot verkeersongeluk. Bij Nieuw-Vennep reden drie auto’s door nog onbekende oorzaak op elkaar. Twee mensen kwamen om het leven, een derde raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Over de identiteit van de slachtoffers en of zij bestuurders dan wel inzittenden waren, kan de politie nog niets zeggen.

Een van de betrokkenen rende weg van de plaats van het ongeval. Hij werd na een zoektocht met onder meer een politiehelikopter in een weiland gevonden en aangehouden als verdachte. Het verlaten van de plaats van een ongeluk is strafbaar. Verhoor op het politiebureau moet uitwijzen waarom deze man wegliep, mogelijk verkeerde hij in shock.

De weg is voorlopig dicht, meldt Rijkswaterstaat.