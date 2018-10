Vogelaars tellen veel vliegende vinken

Tijdens de Europese vogelteldag is zaterdag een recordaantal vinken geteld. In totaal vlogen er 493.281 vinken ons land over, zegt Vogelbescherming Nederland.

De meeste vinken komen uit Scandinavië. Ze vliegen in groepen met andere kleine zaadeters als kneu en keep. Een deel van de vinken overwintert in ons land, maar de bulk trekt door naar Frankrijk om daar te overwinteren.

In heel Europa gingen vogelaars tijdens de Euro Birdwatch op pad om de najaarstrek in kaart te brengen. Op zo’n honderdvijftig plekken in ons land werd geteld door vrijwilligers. Vogelbescherming Nederland verzamelt samen met trektellen.nl de gegevens. Dit jaar werden in totaal 1.016.205 vogels gezien, verdeeld over 204 soorten. Het is de 23e keer dat Vogelbescherming de Birdwatch in Nederland organiseert.

Euro Birdwatch vestigt de aandacht op trekvogels en de gebieden die ze in Europa nodig hebben om bij te tanken voor hun reis.