Collecte in stadion voor bronzen Cruijff

Bezoekers van het duel Ajax – AZ in de Johan Cruijff ArenA kunnen zondag voorafgaand aan de wedstrijd een donatie kwijt voor een standbeeld van Johan Cruijff. Ajaxsupporters staan dan bij de ingangen van het stadion om te collecteren. De initiatiefnemers van de actie ‘Deze man verdient een standbeeld’ roepen de fans op contant geld mee te nemen en te geven wat ze kunnen missen.

Sinds het begin van de actie eind juli is 14.000 euro opgehaald, maar voor een ,,blijvend en toegankelijk eerbetoon” is in totaal 75.000 euro nodig.

Het beeld van de legendarische ‘nummer 14’, die in 2016 overleed, moet binnen twee seizoenen naast het stadion komen te staan. Het is de bedoeling dat het een levensgroot, bronzen beeld wordt van Cruijff in een kenmerkende pose.