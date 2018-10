Oezbeken bouwen Kamp Amersfoort na

Oezbekistan gaat herinneringscentrum Kamp Amersfoort nabouwen. De grond hiervoor is inmiddels aangekocht. In 1942 vonden 101 gevangengenomen Oezbeekse soldaten de dood in Kamp Amersfoort.

De bouw werd zondag aangekondigd door journalist en onderzoeker Remco Reiding, die al twintig jaar probeert families te traceren van 865 omgekomen Sovjetmilitairen die liggen op het Russische Ereveld in Leusden, onder wie de Oezbeken.

Het nagebouwde kamp, dat wordt opgetrokken in de buurt van de hoofdstad Tasjkent, gaat deel uitmaken van een breder themapark over de oorlog en zal tevens dienen als filmset. Het verhaal over de Oezbeekse soldaten wordt verfilmd op basis van een roman, die weer is gebaseerd op een boek dat Reiding eerder schreef over de Oezbeken. Dat boek, Kind van het Ereveld, beschrijft de zoektocht van Reiding naar de nabestaanden van overleden Sovjetsoldaten.