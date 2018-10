Personeel Ryanair komt met acties na ultimatum

Het cabinepersoneel van Ryanair gaat acties voeren uit protest tegen het besluit van de Ierse prijsvechter om de basis in Eindhoven te sluiten. Welke zijn nog niet bepaald, maar mogelijk wordt het werk onderbroken. ,,We sluiten geen enkele actievorm uit”, aldus bestuurder Asmae Hajjar van FNV Luchtvaart, nadat een ultimatum aan Ryanair was afgelopen.

,,Ryanair is niet ingegaan op onze eisen en dat betekent dat we het actiecomité bijeen roepen om acties voor te bereiden.” Het comité komt begin deze week bij elkaar en bepaalt dan wanneer en wat voor soort er acties er komen.

Ryanair maakte onlangs bekend dat de vier vliegtuigen die op Eindhoven Airport zijn gestationeerd, worden weggehaald. De vluchten van en naar Eindhoven worden vanaf 5 november vanuit het buitenland uitgevoerd. Het cabinepersoneel is daarom boos.