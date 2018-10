Albert Heijn start samenwerking met Verspillingsfabriek

Vanaf vandaag ligt er een nieuw en bijzonder product in de schappen bij Albert Heijn: twee soorten houdbare soep, gemaakt van groenten die afwijken in vorm, kleur of maat. Misschien ken je deze groenten al van de versafdeling van Albert Heijn waar je ze kunt kopen als Buitenbeentjes. De soepen worden geproduceerd in De Verspillingsfabriek in Veghel waar we al twee jaar lang groenten die afwijken door hun looks en uit reststromen redden en er smaakvolle soepen en sauzen van maken.

Vandaag tijdens de aftrap van de Dutch Agri Food Week in Den Haag konden de eerste consumenten kennismaken met de soep die er in twee varianten is: romige tomatensoep en Italiaanse tomatensoep. De soepen zijn vooralsnog alleen bij de ruim dertig AH XL-winkels te koop, maar het is de bedoeling om over een paar weken op te schalen naar de overige vestigingen. De Buitenbeentjes zijn dus een uitbreiding op het assortiment van de groenteafdeling van Albert Heijn. In de soep zijn reststromen tomaten en (rode) paprika verwerkt. In elke batch soep gaat het in ieder geval om een deel geredde producten uit de Albert Heijn-keten. Deze komen van de vaste telers uit zowel Nederland als het buitenland, die hun producten al jaren leveren aan Albert Heijn. Omdat we bij De Verspillingsfabriek behoefte hebben aan een constante stroom, vullen we de rest van het benodigde volume aan met reststromen uit onze eigen kanalen.

Groenten redden in de keten

De keten van Albert Heijn is vraaggestuurd met de klant als vertrekpunt. Daarbij wordt uitgegaan van een verwacht volume qua afzet. Door het maken van afspraken met vaste leveranciers over de hoeveelheden die nodig zijn en de gewenste specificaties, worden overschotten voor een groot deel voorkomen. Toch kan het voorkomen dat een actie minder goed loopt of er ineens toch minder producten worden verkocht dan verwacht. Ook kunnen weersinvloeden voor schommelingen in de aanvoer zorgen. Dat betekent dat er reststromen kunnen zijn, aangezien groenten en fruit natuurlijk niet eeuwig houdbaar zijn. Albert Heijn probeert dit op tijd in te schatten en deze producten dan alsnog te verwaarden door ze nu bijvoorbeeld naar De Verspillingsfabriek te brengen om er soep van te maken, of in andere gevallen leveren ze bijvoorbeeld ook aan de Voedselbank en Instock.

Samen strijden tegen voedselverspilling

Albert Heijn vindt voedselverspilling net zo zonde als wij en we zijn dan ook heel blij met deze samenwerking. Oprichter van De Verspillingsfabriek Bob Hutten: “Wij zijn enorm trots op deze samenwerking met Albert Heijn. Geweldig dat ook zij de handschoen hebben opgepakt om samen met ons de strijd tegen verspilling vorm te geven en aan te gaan. Ik hoop dan ook dat we de komende jaren samen met de consument vele kilo’s reststromen en groenten in Nederland gaan redden. Dit project is een voorbeeld hoe we met de gehele foodketen onze verantwoording pakken en deze dus anders in kunnen richten. Daarnaast zijn de soepen natuurlijk ook nog eens van een geweldige kwaliteit, écht lekker!”