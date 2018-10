Dekker opent nieuw Pieter Baan Centrum

Minister Sander Dekker opent maandag in Almere de nieuwe locatie voor het Pieter Baan Centrum (PBC). De psychiatrische observatiekliniek moest verhuizen, omdat het oude onderkomen aan groot onderhoud toe is.

Het PBC stelt diagnoses op over mensen die worden verdacht van ernstige misdrijven. Het centrum is vooral bekend uit zaken waar tbs een rol speelt, maar beoordeelt bijvoorbeeld ook of een verdachte toerekeningsvatbaar is en hoe groot de kans is op herhaling.

Het nieuwe gebouw staat op het terrein van de Oostvaarderskliniek, waar onder meer veroordeelden worden behandeld aan wie tbs is opgelegd. Het ministerie benadrukt dat het werk van het PBC en de Oostvaarderskliniek strikt gescheiden blijft.