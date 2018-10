Derde aanhouding na explosies Oss/Eindhoven

In het onderzoek naar een reeks brandstichtingen en explosies in met name de regio’s Oss en Eindhoven is een derde verdachte aangehouden. De politie meldde maandag dat het om een 21-jarige man zonder vast woonadres gaat. Het arrestatieteam pakte de man in het weekend op in Maarsbergen.

De politie arresteerde vrijdag al een 29-jarige man uit Arnhem en een 28-jarige Roemeen zonder vast woonadres op een vakantiepark in Belfeld in Limburg. Bij een doorzoeking van het vakantiehuisje, waar ze al enige tijd verbleven, vond de politie vuurwapens, drugs en duizenden euro’s contant.

De verdachten worden onder meer in verband gebracht met brandstichtingen en ontploffingen in en bij woningen, een café en een auto. Daarbij raakte niemand gewond. Over het mogelijke motief van de verdachten heeft de politie geen mededelingen gedaan.