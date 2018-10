Gemengde reacties op klimaatrapport VN

Het klimaatrapport van Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties, zorgt voor gemengde reacties bij Nederlandse organisaties. Greenpeace laat weten dat de inhoud ruimte biedt voor optimisme, maar ook dat er nog een hoop werk aan de winkel is.

Vooral dat de opwarming van de aarde beperkt kan worden tot 1,5 graden Celsius in plaats van 2 graden, was goed nieuws volgens Greenpeace. ,,Dit is een monumentaal rapport. En een allerlaatste waarschuwing én kans om de desastreuze opwarming van de aarde te beperken”, aldus Joris Thijssen, directeur van Greenpeace.

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) is minder optimistisch. ,,De ondubbelzinnige boodschap, gebaseerd op bijna zesduizend onafhankelijke wetenschappelijke studies, is dat alle zeilen bijgezet moeten worden om de gevolgen van klimaatverandering binnen de perken te houden”, staat in een verklaring van de natuurorganisatie.

Directeur Kirsten Schuijt van het WNF wil wel dat alle landen gaan proberen om de stijging op maximaal 1,5 graden te houden. ,,Het verlies aan natuur, smeltende ijskappen en stijgende zeespiegel zal bij een stijging van 2 graden zo veel meer impact hebben op onze gezondheid, veiligheid en economische welvaart.”

Shell heeft laten weten het rapport ook als laatste waarschuwing te zien. ,,Met deze kennis kunnen bedrijven zoals Shell niet langer ontkennen dat nieuwe investeringen in olie, gas en kolen zeer onverantwoordelijk zijn”, zegt Feek Bersch, campagneleider Klimaatzaken bij Shell.