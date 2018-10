In de gevangenis aan de Eikenlaan in Alphen aan den Rijn is maandag een gedetineerde zwaargewond in zijn cel aangetroffen. De politie laat weten dat de man naar een ziekenhuis is overgebracht. Het is niet bekend hoe de man gewond is geraakt.

In een andere vleugel van de gevangenis brak later door onbekende oorzaak brand uit in de douches. Een persoon raakte lichtgewond door het inhaleren van rook. Tijdens de brand heeft de brandweer de cellen op de afdeling tijdelijk ontruimd.