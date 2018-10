OM onderzoekt overlijden persoon in ziekenhuis

Maandag is een persoon overleden aan een schotwond in het ziekenhuis in Zoetermeer, maar het is onduidelijk of dit ook de persoon is die eerder die dag in de Breestraat in Delft werd neergeschoten door de politie. Dat heeft een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) gezegd. Burgemeester Marja van Bijsterveldt is in de Breestraat geweest. Voor buurtbewoners is er later deze week een bijeenkomst.

Agenten schoten kort na 05.00 uur op een verdachte die op de vlucht was geslagen toe zij hem wilden aanhouden. Ze waren afgekomen op een melding dat iemand met een wapen voor coffeeshop The Game in de straat stond. De verdachte zou op een scooter zijn ontkomen.

Volgens het OM onderzoekt de Rijksrecherche het schieten door de agenten, en de politie in Delft het incident. ,,Het onderzoek is nog in volle gang. Natuurlijk wordt het overlijden van de persoon in het ziekenhuis meegenomen in ons onderzoek”, aldus een woordvoerder.

De uitbater van de coffeeshop heeft in overleg met de burgemeester besloten om zijn zaak een paar dagen te sluiten. Burgemeester Van Bijsterveldt: ,,Ik kan me de grote zorg van de bewoners van de Breestraat goed voorstellen. Ze zijn, net als ik, opnieuw geschrokken. Deze incidenten horen niet bij Delft.”

In de loop van de week organiseert de gemeente een besloten bijeenkomst voor de buurtbewoners, waar zij hun verhaal kwijt kunnen en vragen kunnen stellen. In Delft zijn dit jaar meer schietincidenten geweest.