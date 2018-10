Politieactie Helmond tegen drugs en witwassen

In Helmond is een grote politieactie tegen drugs en witwassen aan de gang. Tijdens diverse invallen in huizen in de binnenstad zijn tot nu toe zeven verdachten gearresteerd. Aan de actie werken zo’n zeventig agenten mee.

Het doorzoeken van de woningen gaat volgens de politie nog vele uren duren. Er worden ook speurhonden ingezet die gespecialiseerd zijn in het traceren van drugs en geld, aldus de politie Oost-Brabant.

De afgelopen maanden zijn in Helmond meerdere verdachte drugsdealers op straat aangehouden. Zo werden in juli drie mannen van 38, 59 en 60 jaar opgepakt op verdenking van witwassen van crimineel geld en drugshandel. De invallen van maandag maken volgens de politie deel uit van strafrechtelijke onderzoeken naar de handel in drugs.