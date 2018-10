Rutte: coalitie doorstaat vertrek Pechtold

De regeringscoalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is door het vertrek van D66-leider Alexander Pechtold niet wankeler geworden, denkt premier Mark Rutte. Pechtold laat een professionele organisatie na die zo’n leiderschapswisseling aankan, stelt de minister-president.

Pechtold heeft D66 volgens Rutte ,,van niets” opgebouwd tot een partij die schokken als deze goed kan doorstaan. Hij heeft ,,veel vertrouwen in het vermogen van die club om dit hele proces in goede banen te leiden”.

Ook de vermoedelijke geldingsdrang van Pechtolds opvolger, die de D66-fractie dinsdag aanwijst, vreest Rutte niet. Hij wijst erop dat de premier, de vicepremiers en de fractievoorzitters van alle vier de regeringspartijen ,,allemaal hun eigen profiel willen kiezen, maar ook zich realiseren dat we werken in een coalitie en dat we ook de zaak bij elkaar moeten houden”.