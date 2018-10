‘UWV controleert bij WW ontslag niet’

Uitkeringsinstantie UWV betaalt werkloosheidsuitkeringen zonder te controleren of de betrokken personen zijn ontslagen. Dat meldt Nieuwsuur op basis van eigen onderzoek.

De WW is een verzekering voor mensen die buiten hun schuld werkloos zijn geworden. Bronnen hebben aan Nieuwsuur gemeld dat het UWV zelden controleert wat de reden van de werkloosheid is. Wie zelf ontslag neemt en WW aanvraagt, zou in de regel ook een uitkering krijgen. Het actualiteitenprogramma rept van grote fraude, met name onder arbeidsmigranten.

Michael Mostert van uitzendbureau Tradiro uit De Lier ziet bij de fraude een duidelijk patroon. ,,Arbeidskrachten komen naar Nederland om een strikt aantal dagen te werken, totdat ze recht hebben op WW”, aldus Mostert tegen Nieuwsuur. ,,Vervolgens laten ze alles uit hun handen vallen, vragen WW aan en zitten die helemaal uit. Daarna beginnen ze opnieuw.” Mostert schat dat jaarlijks zevenhonderd van zijn uitzendkrachten op deze wijze ten onrechte WW aanvragen.

In een eerdere uitzending meldde Nieuwsuur dat Poolse arbeidsmigranten door gebruik te maken van nepsollicitaties, valse handtekeningen en adresfraude voor duizenden euro’s aan uitkeringen innen, terwijl ze in Polen zijn.