De omstreden Roermondse politicus Jos van Rey is lid geworden van 50PLUS. Dat heeft Van Rey maandag gezegd.

Van Rey voerde naar eigen zeggen de afgelopen maanden veel gesprekken met landelijke partijen. In de Limburgse Staten werkt hij al samen met 50PLUS, zei hij maandag.

Samenwerking met landelijke partijen levert volgens hem meer op dan alleen actief zijn. Van Rey is nu enig Statenlid van de Volkspartij Limburg. In Roermond zit hij namens de Liberale Volkspartij Roermond in de gemeenteraad. Tot april 2015 was Van Rey lid van de VVD.

Van Rey werd vorig jaar in hoger beroep veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. Hij zou giften hebben aangenomen van Piet van Pol, die projecten voor de gemeente realiseerde en met wie hij al meer dan veertig jaar bevriend is. Daarnaast is hij veroordeeld voor onder meer het lekken van vertrouwelijke informatie uit de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester in Roermond.