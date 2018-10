De voor maandag geplande zitting in het proces rond Willem Holleeder gaat niet door. Volgens de rechtbank in Amsterdam zijn er problemen met het vervoer van de getuige Peter la S.

Kroongetuige La S. zou vanaf maandag worden gehoord. Hij heeft belastend over Holleeder verklaard. Hij was ook kroongetuige in het grote liquidatieproces Passage en kreeg een lagere straf in ruil voor verklaringen tegen zijn medeverdachten.