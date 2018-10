A7-blokkeerder: Er was geen leider

Volgens een van de 34 Friezen die verdacht worden van het blokkeren van de A7 op de dag van de nationale sinterklaasintocht in 2017 was er geen leider bij de actie.

,,Het waren allemaal individuen met hetzelfde doel.”, zei de 22-jarige man uit Oentsjerk op de tweede dag van het vierdaagse proces. Hij zou volgens het Openbaar Ministerie (OM) een voortrekkersrol hebben vervuld. Hij deed dit nadat de vrouw die verdacht wordt van opruiing, moest stoppen met een Facebook-pagina over de blokkade. Zo riep hij na de actie een WhatsApp-groep voor de deelnemers in het leven. Ook reed hij voorop in de groep auto’s.

De man ontkent dat hij begon met remmen. Dit tot frustratie van het OM, dat naar eigen zeggen moet blijven gissen naar wie er remde. Ook andere verdachten hebben nog niet die verantwoordelijkheid genomen. Een 29-jarige deelnemer uit Driezum zei dinsdag eveneens dat hij alleen handelde. ,,Gelukkig kwam er steun van anderen.”