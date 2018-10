Bodemsanering in woonwijk na brand drugsafval

In de Eindhovense woonwijk waar zondag een vrachtwagen vol drugsafval in brand werd gezet, is dinsdagochtend begonnen met de bodemsanering. Ook op de plek in de buurt waar een andere vrachtwagen drugsafval heeft gelekt moet de grond worden afgegraven. De gemeente verwacht dat het werk enkele dagen gaat duren. Bewoners hoeven hun huis niet opnieuw uit, aldus een woordvoerder.

Bewoners van twaalf appartementen moesten zondagochtend hun huis verlaten omdat een vrachtwagen met chemicaliƫn in brand was gestoken. De truck stond dicht tegen hun flat geparkeerd en bij de brand kwam het gevaarlijke zoutzuurgas vrij.

De recherche gaat uit van een verband tussen beide dumpingen. Aanhoudingen zijn nog niet verricht.