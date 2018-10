De Vries noemt beschuldiging La S. onzin

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries heeft dinsdagmiddag in de gerechtsbunker in Osdorp voor de rechtbank met klem ontkend dat hij in het proces tegen Willem Holleeder meineed zou hebben gepleegd. Eerder op de dag beschuldigde getuige Peter la S. hem daarvan.

Volgens La S. zou De Vries in een verklaring over een ontmoeting met hem en Jesse R. in Naarden-Vesting in 2004 bewust hebben verzwegen dat Holleeder daarbij was. De misdaadverslaggever zou te horen hebben gekregen dat ,,het handig was” een mogelijke relatie tussen huurmoordenaar R. en Holleeder te vergeten.

De Vries deed dat af als onzin. ,,Ik heb nooit enig belang gehad om Holleeder op wat voor manier dan ook uit de wind te houden. En Holleeder was er die dag zeker weten niet bij.” Waarom La S. vasthield aan het verhaal is voor hem een raadsel. ,,Misschien vreest hij voor zijn geloofwaardigheid als hij moet terugkrabbelen.”

La S. noemde De Vries dinsdag een man ,,die door het leven gaat als het geweten van Nederland, maar ergens onderweg besmet is geraakt door het milieu waarin hij verkeerde”.