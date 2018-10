Geen explosieven in auto in Den Bosch

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft geen explosieven aangetroffen in de onderzochte auto in Den Bosch. De EOD was opgeroepen nadat de politie informatie had gekregen dat de man in de auto mogelijk explosief materiaal bij zich had.

Agenten hebben de man in de geparkeerde auto in de Vogelstraat aangehouden. De 49-jarige man zonder vast woonadres zou volgens de politie met de latere tipgever hebben gesproken over het bezit van een explosief. De man blijft in hechtenis. Nadat de EOD groen licht had gegeven, is de auto weggehaald.

De politie had na de melding de Vogelstraat afgezet. Uit voorzorg waren ook het kantoor van de brandweerkazerne en de voorkant van het politiebureau ontruimd.