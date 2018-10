GroenLinks wil onderzoek naar WW-fraude

Na onthullingen over grootscheepse fraude met de werkloosheidsuitkering WW wil GroenLinks een onderzoek door de Algemene Rekenkamer. Deze instantie, die controleert hoe de rijksoverheid omgaat met publiek geld, moet nagaan of uitkeringsorganisatie UWV zijn taken wel goed kan uitvoeren.

GroenLinks wil ook weten of het ministerie van Sociale Zaken daar goed op aanstuurt. Kamerlid Paul Smeulders verbaast zich over de omvang van de uitkeringsfraude en de haperende communicatie vanuit het ministerie van Sociale Zaken. ,,Ik vraag me af hoe goed minister Koolmees op de hoogte is.”

Smeulders maakt zich ook zorgen over de daadkracht waarmee de fraude te lijf wordt gegaan. Van het fraudebedrag op WW-uitkeringen van 370 miljoen euro is slechts 2,4 miljoen teruggevorderd. De fraude en de falende controle kwamen aan het licht door het programma Nieuwsuur.