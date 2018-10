Inval bij ‘grootste leverancier’ wietkwekers

De politie is een groothandel in Nieuwegein binnengevallen die een ,,essentiële schakel in de grootschalige hennepteelt” zou zijn. Niet alleen hier, maar vermoedelijk ook in de rest van West-Europa speelt het bedrijf volgens de politie een belangrijke rol in de wietteelt. Het zou de grootste Nederlandse leverancier van benodigdheden zijn.

,,Het onderzoek geeft aanwijzingen dat het klantenbestand vrijwel uitsluitend uit bedrijven bestaat die actief zijn in de hennepteelt”, stelt de politie. Bij professionele wietkwekerijen zijn spullen gevonden die door het bedrijf waren geleverd, zoals warmtelampen, koolstoffilters, weegschalen, ventilatoren en beluchtingssystemen. ,,Eigenlijk alles dat nodig is om een hennepkwekerij in te richten, behalve planten en zaden”, zegt een woordvoerster van de politie.

,,Voorbereiden of vergemakkelijken van de hennepteelt is verboden”, verwijst de politie naar de Opiumwet, die in 2015 werd aangescherpt op dit punt.

Op diverse plaatsen in het land haalden agenten dinsdagochtend vrachtwagens van de groothandel van de weg. Politiemensen doorzochten tijdens de grootscheepse actie zes panden in Nieuwegein, waaronder ook een growshop. Vier mensen zijn aangehouden en er is beslag gelegd op panden, voertuigen, boten en de ladingen die al onderweg waren. De groothandel zou een omzet van 25 miljoen tot 30 miljoen euro per jaar hebben.

Tijdens de invallen werd een groot deel van bedrijventerrein Ravenswade afgezet.