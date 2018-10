Jongeren gaan wereldwijd praten over vrijheid

Vele duizenden jongeren komen volgend jaar over de hele wereld in het echt of op internet bijeen om ideeën uit te wisselen over alle soorten van vrijheid. Deze zogenoemde Liberty Talks beginnen na de 75e herdenking van de geallieerde bevrijdingsoperatie D-Day op 6 juni 1944 in Normandië. Het evenement eindigt in februari van het jaar daarna met een conferentie in Nijmegen, waar duizend jongeren de beste oplossingen voor vrede en vrijheid met elkaar bespreken.

De Liberty Talks zijn onderdeel van het omvangrijke programma rondom de 75e herdenking van het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog in 2019 en 2020. Omdat degenen die de oorlog bewust meemaakten langzamerhand uitsterven, krijgen jongeren een steeds grotere rol bij de herdenkingen.

Gelderland zal een grote rol spelen in alle herdenkingsactiviteiten. Een deel van de provincie werd bevrijd in september 1944 door de operatie Market Garden, het bevrijdingsoffensief waarmee de geallieerden snel een einde wilden maken aan de oorlog. Nijmegen en de Betuwe werden echter frontgebied en de rest van Gelderland bleef bezet doordat de Slag om Arnhem mislukte. In Wageningen hadden in mei 1945 de onderhandelingen voor de capitulatie van de Duitse bezetter plaats. Voor alle activiteiten is nu al een budget van 16 miljoen euro gereserveerd, aldus de provincie Gelderland.

Hoogtepunten zijn volgend jaar onder andere de luchtshow Wings of Freedom op de Ginkelse Heide bij Ede. Daar wordt een militair vliegveld uit 1944 nagebouwd. In de Betuwe is aandacht voor de oneervolle behandeling van de Poolse bevrijders na de oorlog. De Polen kregen de schuld van het mislukken van de Slag om Arnhem. Apeldoorn organiseert een tentoonstelling over de deportatie van de patiënten van het joodse psychiatrische ziekenhuis Apeldoornsche Bos in 1943. Het Airborne Museum in Oosterbeek maakt een programma rondom het beroemde boek Waterschapsheuvel (Watership Down). Schrijver Richard Adams baseerde het boek op zijn ervaringen tijdens Market Garden.