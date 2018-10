Manifest: geen asiel dat kinderen beschadigt

Premier Mark Rutte en staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) moeten niet tekenen voor een Europees asiel- en opvangbeleid dat schadelijk is voor kinderen. Unicef Nederland komt dinsdag naar buiten met een manifest met die boodschap en roept Nederland op deze te liken en te delen op sociale media.

De organisatie komt met de oproep in aanloop naar een Kamerdebat over het Europese opvangbeleid woensdag in de Tweede Kamer. Volgende week is er een Europese top over de kwestie, waarin naar verwachting van Unicef nieuw opvangbeleid wordt geformuleerd.

De EU wil opvangcentra inrichten aan de randen van de EU en daarbuiten. ,,Als deze plekken niet aan minimale eisen gaan voldoen, dan zullen kwetsbare kinderen extra beschadigd raken”, aldus kinderrechtendeskundige Majorie Kaandorp van Unicef Nederland.