Marianne Thieme met ziekteverlof uit Kamer

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Marianne Thieme is de komende tijd afwezig uit de Tweede Kamer. Ze is ziek en wordt de komende maanden vervangen door Christine Teunissen, die de overstap maakt van de Eerste naar de Tweede Kamer. Kamerlid Esther Ouwehand neemt het voorzitterschap van de fractie over.

Teunissen wordt donderdag be√ędigd. Thieme zal zeker een paar maanden uit de roulatie zijn, aldus een woordvoerder. Over wat haar precies mankeert, doet de partij verder geen uitspraken. Wie Teunissen gaat vervangen in de senaat, is nog niet bekend.