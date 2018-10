Moet overheid meer doen tegen uitstoot CO2?

Moet de Nederlandse staat meer doen om de uitstoot van het broeikasgas CO2 in Nederland terug te dringen? Dat is de vraag waar het gerechtshof in Den Haag antwoord op moet geven. Dinsdag is de uitspraak in de zaak tussen klimaatorganisatie Urgenda en de Staat.

Urgenda won in 2105 de rechtszaak, die uitspraak werd historisch genoemd. De rechter oordeelde dat CO2-uitstoot klimaatverandering veroorzaakt en daarmee de zeespiegel en voedselvoorziening bedreigt. ,,De overheid moet burgers hiertegen beschermen”, stond in het vonnis.

De Staat ging in hoger beroep. Niet omdat klimaatveranderingen niet serieus worden genomen, benadrukte de landsadvocaat meerdere malen tijdens de zitting afgelopen mei. ,,Maar omdat de rechtbank een beleidsmatige en politieke keuze heeft gemaakt.” De rechter hoort dat volgens hem niet te doen.

Volgens Urgenda zijn er grote gevaren en risico’s voor de bevolking. ,,Nederland is naar verhouding een van de grootste uitstoters ter wereld”, aldus de advocaat van de klimaatorganisatie.

De uitspraak is – net als de behandeling van de zaak afgelopen mei – via de livestream van het Haagse gerechtshof te volgen.