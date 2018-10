Nieuwe baas Internationaal Theater Amsterdam

Margreet Wieringa begint op 1 januari als directeur bij Internationaal Theater Amsterdam. Ze vormt dan samen met Ivo van Hove en Wouter van Ransbeek de directie van ITA, ontstaan uit de fusie van de Stadsschouwburg en Toneelgroep Amsterdam.

Wieringa (53) was onder meer producer bij de VPRO (Nieuwjaarsconcert, Zomergasten) en uitvoerend producent voor Stage Entertainment Nederland (Sunset Boulevard, Mary Poppins en Hij Gelooft in Mij). Vorig jaar werd ze algemeen directeur van het DeLaMar Theater. Joop van den Ende, bestuursvoorzitter van het DeLaMar, noemt Wieringa een theatervrouw in hart en nieren. ,,Het valt zonder meer goed te begrijpen dat zij, alles afwegend, nu de kans grijpt om met Ivo van Hove en Wouter van Ransbeek een sturende rol te gaan spelen bij de realisering van de ambities van het ITA.”

Wieringa zelf is het DeLaMar dankbaar, maar verheugt zich op haar nieuwe baan. ,,Mijn bewondering voor Ivo’s werk en de kwaliteitsvolle programmering van het huis heb ik nooit onder stoelen of banken gestoken. Ik verheug me erop om deze prachtige nieuwe organisatie mee vorm te kunnen geven.”