Oppositie haalt uit naar Rutte na ommezwaai

De oppositie heeft fel uitgehaald naar premier Mark Rutte na diens plotselinge besluit het schrappen van de dividendbelasting opnieuw te wegen. Volgens PVV-leider Geert Wilders is Rutte afgegaan als een gieter toen Unilever aankondigde de verhuizing van Londen naar Rotterdam uit te stellen.

Wilders noemde Rutte aangeschoten wild. Unilever zou de premier een ,,mes in de rug” hebben gestoken. Rutte wilde de taks voor het bedrijfsleven immers afschaffen om Nederland aantrekkelijker te maken voor multinationals. Door het besluit van Unilever gaat de coalitie het schrappen heroverwegen.

Ook de SP is laaiend. Heel Nederland protesteerde een jaar lang tevergeefs tegen de afschaffing en Rutte maakt nu een ommezwaai door slechts één bedrijf, is het verwijt van Lilian Marijnissen ,,Opeens kan alles. Ons land wordt geregeerd door Unilever, en Mark Rutte is zijn loopjongen.”

Jesse Klaver van GroenLinks spreekt over een dreun van jewelste voor de premier. Hij noemt diens handelen volstrekt ongeloofwaardig. Omdat het erop lijkt dat de dividendtaks nu gehandhaafd blijft, hoopt Klaver dat de opbrengst naar bijvoorbeeld zorg en onderwijs gaat.

PvdA-leider Lodewijk Asscher noemde het een treurige afgang. Rutte zei zelf dat hij tot in al zijn vezels gelooft in de afschaffing van de taks, aldus Asscher. ,,Een telefoontje later en hier staat een man zonder vezels.”

Rutte verdedigde de afschaffing als noodzakelijk voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Om ervoor te zorgen dat er ,,banen zijn, komen en blijven”, aldus de premier. Volgens hem is er door het besluit van Unilever echter een nieuwe situatie ontstaan. Hij hoopt dat ,,zo snel mogelijk” duidelijk wordt hoe het verder gaat.

De Tweede Kamer wil met de premier in debat over de kwestie. De meeste oppositiepartijen willen dat zo snel mogelijk, maar de coalitiepartijen wachten liever tot de uitkomsten van de heroverweging bekend zijn.