Verscherpt politietoezicht in centrum Delft

In de binnenstad van Delft wordt het politietoezicht verscherpt na het schietincident maandagochtend vroeg. Agenten schoten toen op een vluchtende verdachte die met een wapen voor een coffeeshop in de Breestraat stond. Voor de veiligheid van de Delftenaren worden op verschillende plekken permanent bemande politieauto’s neergezet, meldt het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag.

In een verklaring zegt het OM over het schietincident dat twee verdachten op een scooter in de Breestraat stopten en dat één van hen iets tevoorschijn haalde dat eruit zag als een vuurwapen. Een surveillerende agent heeft verschillende keren op hem geschoten. Het is volgens het OM niet duidelijk of de verdachte(n) hierbij zijn geraakt. De twee zijn op de scooter gevlucht.

,,Maandagochtend werd in een Zoetermeers ziekenhuis een man met een schotwond binnengebracht. Deze man is aan de gevolgen van de schotwond overleden”, aldus het OM. ,,Het gaat om een 18-jarige man uit Zoetermeer. Of er een verband is met het incident in Delft, wordt ook nog onderzocht.”

In het centrum van Delft zijn dit jaar diverse schietincidenten geweest, onder meer twee coffeeshops waren het doelwit. Bij een koffietent aan het Kalverbos, net buiten het centrum, werd begin augustus de crimineel Karel Pronk doodgeschoten.