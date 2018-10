Hagenaar vervolgd voor rol bij dood Orlando

Het Openbaar Ministerie vervolgt een 27-jarige man uit Den Haag voor betrokkenheid bij de dood van de 17-jarige Orlando Boldewijn. De Rotterdamse tiener was op 18 februari na een afspraak niet thuisgekomen. Zijn lichaam werd ruim een week later in het water van het Böttgerwater gevonden in de Haagse wijk Ypenburg. Uit onderzoek is gebleken dat de Hagenaar de tiener in het water heeft zien liggen en hem daar aan zijn lot heeft overgelaten.

De Hagenaar was in april al aangehouden als verdachte in de zaak. Hij kwam na enkele dagen vrij, omdat er onvoldoende gronden waren hem langer vast te houden. De man bleef wel verdachte in de zaak en het onderzoek werd voortgezet.

Op basis van het onderzoek kan niet worden vastgesteld dat Orlando door geweld om het leven is gekomen. Het onderzoek van het lichaam van Orlando leverde geen doodsoorzaak op.

.