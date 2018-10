Man vast voor beschietingen coffeeshops Delft

De politie heeft woensdag een 26-jarige man uit Amsterdam aangehouden die betrokken zou zijn bij het beschieten van verschillende coffeeshops in de binnenstad van Delft. Daarbij werd zondagochtend 16 september geprobeerd twee coffeeshops onder vuur te nemen en werden uiteindelijk meerdere kogels afgevuurd op de coffeeshop aan de Breestraat.

Bij een poging eerder die ochtend om diezelfde coffeeshop onder vuur te nemen, weigerde het wapen van de schutter. Datzelfde gebeurde enige tijd later bij een coffeeshop aan de Peperstraat, aldus het Openbaar Ministerie. De verdachte is aangehouden in Amsterdam, hij zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.