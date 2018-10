Martin Garrix opent actiedag Giro555

Dj Martin Garrix opent woensdag om 12.15 uur de nationale actiedag Nederland helpt Sulawesi. Samen met Dionne Stax zal ’s werelds populairste dj op de knop drukken, virtueel bijgestaan door premier Mark Rutte.

Tientallen bekende Nederlanders nemen plaats in het belpanel om geld in te zamelen voor Giro555. De organisatie kondigde voorafgaand aan de start nieuwe optredens aan van artiesten. Onder anderen Jeroen van der Boom, Kris Kross Amsterdam, Vinchenzo en Dolf Jansen zijn toegevoegd aan de lijst. Eerder was al bekendgemaakt dat Nick & Simon komen optreden.

Radio- en televisiezenders besteden de hele dag aandacht aan Sulawesi. Het noordwesten van het Indonesische eiland werd 28 september getroffen door een aardbeving en een tsunami. De presentatie van de actiedag is in handen van Frits Sissing.