Nederland zamelt geld in voor Sulawesi

Radiozenders en televisieprogramma’s besteden woensdag de hele dag aandacht aan de ramp die het Indonesische eiland Sulawesi eind september trof. Door het openstellen van Giro555 willen de samenwerkende hulporganisaties zoveel mogelijk geld ophalen. Door het natuurgeweld zijn een paar duizend doden gevallen. Duizenden mensen worden nog vermist.

,,De schade die de aardbeving en tsunami op Sulawesi hebben veroorzaakt is enorm en deze ramp verdient alle aandacht. Noodhulp is hard nodig en daarom zullen alle NPO-radiozenders en televisienetten woensdag verslag doen van de actie van Giro 555”, aldus Shula Rijxman, voorzitter Raad van Bestuur NPO.

Actievoorzitter Marinus Verweij van Giro555 is blij met de steun van de NPO en alle andere initiatieven van bedrijven en particulieren in het land. ,,Het is hartverwarmend om te zien dat er zoveel betrokkenheid bij de slachtoffers op Sulawesi is.”

De aftrap van de actiedag is om 12.00 uur in Beeld en Geluid in Hilversum. De radiozenders Radio 1, Radio 2, 3FM, Radio 4, Radio 5 en FunX besteden vervolgens de hele dag aandacht aan de ramp. Een belpanel met bekende en minder bekende Nederlanders zit klaar om telefoontjes te beantwoorden.

Het voorlopige eindbedrag zal die avond in Pauw bekend gemaakt worden.