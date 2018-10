Nederlandse vrouw omgekomen in Mallorca

Een Nederlandse vrouw is om het leven gekomen door het noodweer op Mallorca. Dat meldt de Spaanse rampenbestrijdingsdienst. Eerder werd bekend dat een Nederlandse vrouw van tachtig jaar werd vermist op het Spaanse eiland. Het is niet duidelijk of het slachtoffer de vermiste vrouw is.

Het Spaanse persbureau Europa Press meldde op gezag van de autoriteiten dat door het noodweer op Mallorca tien mensen zijn omgekomen. Naast de Nederlandse vrouw gaat het om twee Britten en zeven Spanjaarden. Een kleuter wordt vermist.

De regioregering van de Balearen, waarvan Mallorca deel uitmaakt, heeft drie dagen van rouw afgekondigd om de slachtoffers van het noodweer te herdenken.