Met de actie Giro555 is ruim 11 miljoen euro binnengekomen voor hulp aan het Indonesische eiland Sulawesi. Dat is bekendgemaakt in het televisieprogramma Pauw. De actiedag Nederland helpt Sulawesi was woensdagmiddag begonnen met een voorlopige opbrengst van bijna 6,1 miljoen euro.