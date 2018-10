Vermeende opruier tot jihad voor rechter

Een 27-jarige man moet donderdag voor het eerst voor de rechter verschijnen omdat hij zou hebben opgeroepen tot een jihadstrijd in Nederland. Zo zou hij via het social medium Telegram berichten hebben verspreid die oproepen ,,burgers van de kruisvaarders coalitie landen tot doelwit te maken”.

Ook verspreidde hij filmopname van de steekpartij van een vermeende jihadist in Den Haag, die overigens zelf maandag weer moet voorkomen, en informatie over de manier waarop geld kan worden overgemaakt aan Islamitische Staat.

Het Openbaar Ministerie (OM) wil berichtgeving uit andere media niet bevestigen dat de man ook plannen zou hebben gehad voor een aanslag in Amsterdam-Zuid. Ook de advocaat van de verdachte zegt dat de planning van een aanslag niet in de aanklacht staat. ,,Dat komt omdat er andere verdachten zijn opgepakt die daarover spraken, maar het is niet ten laste gelegd.”