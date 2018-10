2018 weer een zomerse dag rijker

Een record werd het net niet, maar 11 oktober van dit jaar gaat wel de boeken in als een zomerse dag. En dit is bijzonder. Slechts vier keer eerder sinds het begin van de metingen werd een zomerse dag gemeten zo laat in het jaar.

In de rest van het land lag de temperatuur tussen de 19 en 24 graden, maar in het Limburgse Ell gaf de thermometer 25 graden aan. Pas bij het behalen van deze temperatuur is er sprake van een zomerse dag. En dit warme weer houdt nog een paar dagen aan. Ook vrijdag en zaterdag kan het kwik oplopen tot 25 graden in het zuidoosten van het land.

De aanhoudende warmte maakt deze dagen steeds bijzonderder, aldus Weeronline. Vrijdag en zaterdag kunnen er dan ook records gevestigd worden voor warmste 12 en 13 oktober ooit. Mocht het zaterdag zomers warm worden dan is het ook nooit eerder voorgekomen dat dit zo laat in het jaar gebeurt in De Bilt.

Ook vorig jaar werd het na 10 oktober een keer zomers warm. Dat gebeurde op de 16e toen het in Limburg en Brabant 25 graden werd. Voor de twee andere keren dat dit voorkwam, moeten we terug naar 1937 en 1921. Dit betekent dat het gemiddeld eens in de 29 jaar voorkomt dat het zo laat in het jaar zo warm wordt.

Dat het ook anders kan, werd bewezen in 2015. Toen lag er een laagje sneeuw rond deze periode en was het nog nooit zo vroeg koud in het najaar. Normaal voor deze tijd van het jaar is een temperatuur van 14/15 graden.

2018 telt door vandaag 85 zomerse dagen. Daarmee is het oude record uit 2006 met 73 van zulke dagen al ruimschoots verbroken.